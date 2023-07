Sparkle inaugura un nuvo data center, Panama Digital Gateway

Sparkle inaugura il Panama Digital Gateway, il primo data center green panamense, che si propone come hub digitale per tutto il Centro America, la regione andina e i Caraibi. In joint venture con Trans Ocean Network, società di telecomunicazioni panamense, Tim ha cominciato a lavorarci nel 2021: situato a Corazal (Città di Panama), il nuovo edificio offre 5.500 metri quadrati di spazio per ospitare fino a 650 rack equivalenti e 3,5 MW di potenza scalabile. Integrato con la dorsale globale di Sparkle, una rete in fibra che si estende per oltre 600.000 km attraverso l'Europa, l'Africa, le Americhe e l'Asia, Panama Digital Gateway è il punto di approdo di Curie, il sistema di cavi che collega la California al Cile con una diramazione a Panama sviluppato da Google e Sparkle, e si propone come punto di approdo per cavi sottomarini di prossima realizzazione alla ricerca di un approdo diversificato in America Centrale, rafforzando così il ruolo di Panama come hub digitale strategico tra Nord e Sud America.