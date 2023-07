Sindacati, il 13 sciopero Trenitalia e Italo,il 15 aeroporti

In arrivo nuovi scioperi nel settore dei trasporti la settimana prossima. Giovedì la protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo mentre sabato 15 luglio sarà la volta del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore, dalle 10 alle 18, in quanto il contratto di questi ultimi è scaduto da sei anni. Nella stessa giornata di sabato incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e i piloti e gli assistenti di volo di Vueling. E' quanto si apprende da fonti sindacali.