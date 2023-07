Sciopero treni, per Trenord il servizio è regolare

"Al momento il servizio è regolare". E' quanto annuncia Trenord in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle 3 alle 15 di oggi da diverse organizzazioni sindacali. Nella mattinata i treni hanno rispettato le fasce di garanzia tra le 6 e le 9, mentre al momento risultano in circolazione treni tra Como, Lecco, Varese, Bergamo, Pavia, pur con alcuni ritardi, Novara, Meda, Cremona, Sondrio e Milano. In funzione pur con alcuni ritardi il Passante Ferroviario nelle due diramazioni tra Milano Bovisa, Milano Certosa e Milano Rogoredo.