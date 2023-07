Salvini, lavoriamo per allungare le rate dei mutui variabili

"Stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per allungare le rate di chi ha un mutuo a tasso variabile". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Radio anch'io su Radio Uno Rai. Per Salvini non significa essere antieuropei se si criticano le scelte della Bce "che con i suoi atti alza i tassi delle famiglie italiane".