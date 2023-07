Rinnovabili, 980 Mw in Italia nel primo trimestre, +116%

Nei primi tre mesi del 2023 si registra in Italia un totale di 980 megawatt di nuova potenza rinnovabile installata (+116% rispetto allo stesso periodo del 2022): 882 Mw per il fotovoltaico (+104%), 94 Mw per l'eolico (+761%) e 5 Mw per l'idroelettrico (-53%). Lo rende noto l'Osservatorio Fer (Fonti di energia rinnovabili) realizzato da Anie Rinnovabili (l'associazione delle imprese dell'energia pulita) sulla base dei dati di Terna.