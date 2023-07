Per il calzaturiero fatturato a +13,6%, export +16,1%

Il comparto calzaturiero italiano nel primo trimestre del 2023 ha registrato una crescita del fatturato del +13,6% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Nonostante il trend favorevole non mancano però elementi di preoccupazione. Sono diversi, infatti, i segnali di affievolimento della crescita, dopo il rimbalzo registrato nel 2021 e l'ulteriore consolidamento del 2022: le previsioni delle aziende sui ricavi nei trimestri successivi al primo, sebbene permangano positive, evidenziano una progressiva decelerazione, mentre in termini di volume il rallentamento risulta ancora più evidente, con alcuni segni negativi che già emergono nel confronto con la prima frazione dello scorso anno. Calano infatti nei primi 3 mesi, seppur lievemente, le quantità esportate (-2%) e quelle prodotte (-1% l'indice Istat della produzione industriale). E' la fotografia del settore, in vista della prossima edizione di Micam (in programma a FieraMilano dal 17 al 20 settembre), elaborata dal Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici, che evidenzia anche un progresso del saldo commerciale (+21%). "Dopo l'ennesimo record conseguito a consuntivo 2022 (12,65 miliardi di euro, +23% sul 2021), prosegue l'incremento dell'export, segnando +16,1% a valore - ha spiegato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici - In particolare, tutte le prime 20 destinazioni, con la sola eccezione della Svizzera (-7,8%), mostrano aumenti in valore e quasi sempre a doppia cifra. Diverso però ildiscorso in termini di volume, dove rallenta vistosamente il Nord America (-19,4%) e frenano la Germania (-8,8%), il Regno Unito (-10,1%) e i flussi diretti in Svizzera (-24,8%), rimbalzo in Russia e Ucraina, anche se va tenuto conto che nel marzo dello scorso anno le vendite verso i due mercati erano crollate"