Madrid, 'speriamo l'Italia ratifichi il Mes'

"Attendiamo da tempo la ratifica di questa riforma da parte di tutti gli Stati membri. Si tratta di uno strumento importante per fornire stabilità finanziaria all'intera zona euro. Speriamo che, dopo il via libera della Germania, l'Italia ratificherà quel testo e potremo continuare ad avanzare nell'Unione economica e monetaria e completare una Unione bancaria più forte nella zona euro". Lo afferma la vicepresidente del governo spagnolo e ministra per l'Economia e la Transizione digitale, Nadia Calviño, parlando del Mes in un'intervista all'ANSA.