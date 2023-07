Lvmh difende l'acqua, -30% impronta idrica entro il 2030

Lvmh annuncia un ambizioso piano di efficienza idrica per ridurre del 30% l'impronta idrica complessiva del gruppo entro il 2030 per difendere l'acqua, una risorsa preziosa che è sempre più sotto stress. Il piano della maison del lusso parigina diventa così un'estensione della sua strategia di "sobrietà energetica" presentata lo scorso settembre. L'acqua è una componente essenziale delle attività del gruppo, come ad esempio per la divisione Vini & Spirits, ma è fondamentale anche per la divisione Profumi & Cosmetici, oltre che per le materie prime della divisione Moda & Pelletteria. Si tratta infatti di una risorsa strategica che contribuisce direttamente all'alta qualità dei prodotti sviluppati da Lvmh: "è quindi responsabilità del gruppo agire per preservarla". Nel dettaglio Hennessy, ad esempio, che da molti anni lavora per ridurre il consumo di acqua nei suoi processi produttivi, prevede di ridurre del 26% l'acqua consumata dalle sue distillerie tra il 2019 e il 2022. Nella divisione Moda e Pelletteria, Loro Piana ha ridotto il consumo di acqua del 25% nello stesso periodo, grazie all'installazione di apparecchiature per il riciclo delle acque reflue nella sua principale manifattura.