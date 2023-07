Legora de Feo eletto nuovo presidente di Uniport

Pasquale Legora de Feo, presidente e amministratore delegato del terminal Conateco e Soteco di Napoli, è stato nominato presidente di Fise Uniport, l' associazione del mondo logistico portuale cui aderiscono le aziende che operano nei maggiori scali italiani. Lo si legge in una nota secondo cui la nomina è arrivata nell'assemblea dell'associazione riunita a Roma. A supportare Legora de Feo nel suo operato ci saranno anche i vice presidenti Ignazio Messina, Edoardo Monzani, Antonio Testi, Vito Totorizzo. Presidente Vicario sarà Fabrizio Zerbini, mentre Federico Barbera è stato nominato presidente onorario. Tra le "priorità del mandato del nuovo presidente ci sarà la riforma delle procedure per il rilascio delle concessioni terminalistiche e per la determinazione dei canoni ".