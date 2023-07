Le Borse in Europa frenano in scia a Wall Street

La seduta sui mercati azionari in Europa si raffredda, complice l'avvio debole di Wall Street. Londra, Parigi e Francoforte scivolano in terreno negativo (con gli indici che rispettivamente cedono lo 0,10%, lo 0,12% e lo 0,29%). Solo Milano resta ben intonata, con il Ftse Mib che sale dello 0,9 per cento. Sul listino di Piazza Affari resta sugli scudi Generali (+3,5%) e in luce anche Mediobanca (+1,6%). Corre Nexi (+2,4%) e tutti i bancari sono ben comprati. Intesa Sanpaolo sale dell'1,29%, Unicredit dello 0,87%, Banco Bpm dell'1,46 per cento. Fuori dal listino principale Mfe (le azioni B) cedono lo 0,5 per cento.