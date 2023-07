Le Borse in Europa chiudono deboli,bene solo Milano e Madrid

Chiudono in calo, perdendo lo slancio iniziale, le Borse in Europa. Hanno mantenuto la loro buona intonazione solo Milano (+0,77%) e Madrid (+0,5%). Parigi invece ha chiuso in calo dello 0,18%; poco variata Londra che ha chiuso a -0,06%. Sul suo listino in evidenza il tonfo di Astrazeneca (-8%). Francoforte ha chiuso a -0,41% e sul Dax ha pesato il calo di Continental (-3,9%)