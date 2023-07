Istat, a maggio vendite +3% in valore, -4,7% in volume

A maggio si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto al mese precedente dello 0,7% in valore e dello 0,2% in volume. Su base annua, invece, un aumento del 3,0% in valore e un calo in volume del 4,7%. Lo indica l'Istat nei dati sul commercio al dettaglio. Sempre su base annua, volano le vendite nei discount di alimentari: a maggio crescono in valore dell'11% e mettono a segno l'incremento più elevato da settembre 2022. Nel complesso la grande distribuzione registra l'aumento maggiore tra le diverse forme distributive, con il valore delle vendite al dettaglio che cresce del 6,5%; in crescita ma più contenuta per le vendite al di fuori dei negozi (+0,9%) e il commercio elettronico (+1,5%), mentre diminuisce per le imprese operanti su piccole superfici (-0,6%), ovvero negozi e minimarket.