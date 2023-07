Il prezzo del gas conclude in forte calo, -9% a 30 euro

Scivolone per il gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad agosto ha chiuso la prima seduta della settimana in ribasso del 9% a 30 euro al Megawattora, con punte di cali a due cifre. Si tratta del livello più basso da un mese, con il record negativo recente toccato il primo giugno scorso a quota 24,6 euro.