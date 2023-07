Il gruppo Moby entra a far parte di Federated Innovation

La compagnia di navigazione Moby entra a far parte di Federated Innovation @Mind, nuova community che sviluppa progetti di innovazione anche nel settore trasporti e logistica. Con le tre compagnie, il gruppo collega Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d'Elba e l'Arcipelago Toscano con 31 navi, circa 37.200 partenze per 22 porti. Moby è la quarantunesima realtà ad aderire a Federated Innovation @Mind, aperta alla collaborazione di imprese, università, start up, investitori e talenti. L'obiettivo è quello di raccogliere nuove idee e progetti per metterli a disposizione di tutti, collocandosi, così, come "sviluppatore di innovazione". Le aziende partner creano una community di innovatori anche grazie alla presenza di ricercatori, studenti e clinici dell'Università Statale di Milano, dell'Irccs Galeazzi e della Fondazione Human Technopole. "La nostra azienda è da sempre all'avanguardia nel proprio mercato di riferimento ed ha fatto dell'innovazione la propria bandiera, in tutti i campi del suo operato - sottolinea l'amministratore delegato di Moby Achille Onorato - Le ultime due navi in flotta, Fantasy, appena entrata in servizio sulla rotta Livorno-Olbia, e la sua gemella Legacy che la seguirà in autunno, non sono solo i due traghetti più grandi al mondo, ma anche - spiega l'ad - i più innovativi nelle loro soluzioni tecniche, nel design, nei servizi di bordo e negli spazi comuni con standard da nave da crociera, i più green con la sostenibilità come faro". "Moby rappresenta un'aggiunta straordinaria al nostro ecosistema di innovazione - commenta Tommaso Boralevi, presidente Federated Innovation - La loro potenzialità di collaborare non solo nell'area Mobility & Logistics, ma anche in altre aree tematiche, apre incredibili opportunità, favorendo lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili, che potrebbero trasformare il modo in cui ci spostiamo e viviamo".