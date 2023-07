Il grano duro balza a 820 dollari dopo le minacce russe

Il prezzo del grano balza dopo che Mosca ha fatto sapere che non intende intende prolungare oltre la scadenza del 17 luglio l'accordo per l'export del grano ucraino dai porti sul Mar Nero. A Chicago i contratti futures sul grano duro balzano del 3,1% a 820 dollari mentre quelli del grano tenero salgono dello 1,6% a 652 dollari per l'unità di misura utilizzata per il cereale.