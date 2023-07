Il fondo Cysero investe 5 milioni in Oversonic Robotics

Il fondo di venture capital Cysero investe 5 milioni di euro in Oversonic Robotics, l'azienda italiana che ha creato il robot umanoide RoBee. L'automa è il primo a ricevere la certificazione per svolgere attività lavorative all'interno degli stabilimenti produttivi delle aziende in ottica di Industria 5.0. Il fondo Cysero, gestito da Avm Gestioni e Kilometro Rosso, il parco tecnologico alle porte di Bergamo ideato da,l presidente di Brembo Alberto Bombassei, ha messo sul piatto a 5 milioni di euro in cambio di una "minoranza qualificata" nell'azienda. A seguito dell'operazione il partner del fondo Stefano Gallucci entra nel consiglio di amministrazione, affiancando il presidente Fabio Puglia e l'amministratore delegato Paolo Denti, oltre al socio-consigliere Claudio Bulgarelli e a Marco Icardi. RoBee è in grado di svolgere mansioni lavorative che, secondo Oversonic Robotics, rischiano di "compromettere la salute fisica e psicofisica delle persone". Secondo i fondatori dell'azienda Fabio Puglia, presidente, e Paolo Denti, amministratore delegato, con Cysero sarà possibile "perseguire ancora con maggior dedizione" l'obiettivo di rendere il paese "più attrattivo anche in termini di tecnologia". "Con i nostri partner - aggiungono - vogliamo contribuire a diffondere nel nostro paese consapevolezza e cultura sulla robotica 'made in Italy' e stiamo lavorando ad un evento di confronto per ragionare sulle sfide che come 'robotic company' ci troviamo ad affrontare in relazione allo scenario italiano ed europeo". "Il made in Italy che tutto il mondo ci invidia - concludono - merita di essere valorizzato anche grazie al supporto tecnologico che la robotica umanoide può dare, in particolare nel settore dell'industria meccanica e manifatturiera in generale".