Gse e PagoPa alleati per semplificare processi e pagamenti

Gse e PagoPa si alleano per semplificare processi e pagamenti. L'amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici, Vinicio Mosè Vigilante, e l'amministratore unico di PagoPa, Alessandro Moricca, hanno siglato un'intesa "per una collaborazione istituzionale" che permetterà al Gse "di usufruire di soluzioni e piattaforme digitali per la semplificazione dei processi aziendali nonché di agevolare il ricorso agli strumenti gestiti dal Gse rivolti a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni". Tra le numerose soluzioni che la società PagoPA metterà a disposizione del Gse, si legge in una nota, "vi è l'app IO, che - integrata alla piattaforma nazionale per i pagamenti pagoPa - consente agli utenti di interagire in modo semplice e sicuro con gli operatori del settore energetico che hanno scelto di integrare i propri servizi raccogliendo tutte le comunicazioni e i relativi documenti in un unico luogo a portata di smartphone, con un notevole risparmio di tempo e di costi". "Questa collaborazione con PagoPa si inserisce nel programma di semplificazione dei processi del Gse che ci siamo impegnati a perseguire - ha spiegato Vigilante - Snellire i processi permette di accelerare gli investimenti nelle fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica di cittadini e operatori, ma agevola anche la transizione ecologica del Paese e la decarbonizzazione dei consumi". "L'accordo siglato con Gse è una conferma del valore riconosciuto alle infrastrutture digitali in carico a PagoPa per assicurare l'erogazione di servizi di pubblica utilità in maniera sempre più efficace, personalizzata e sostenibile. Le transizioni digitale ed energetica vanno di pari passo nel processo di modernizzazione del Paese e questa sinergia renderà ancora più concreto il nostro contributo in tale direzione, al fianco di cittadini, Pa e aziende", ha commentato Moricca. La collaborazione, della durata di 12 mesi, garantirà inoltre al Gse la possibilità di usufruire della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Pdnd) che, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, abilita lo scambio sicuro di informazioni tra diversi enti.