Francois, 'Topolino sarà prodotta in Marocco e 600 a Tichy'

La nuova Topolino sarà prodotta come Amy in Marocco, la nuova 600 a Tichy. Lo ha detto Olivier Francois, ceo di Fiat, rispondendo a una domanda durante la presentazione dei due nuovi modelli Fiat al Lingotto. "Fiat può dare un grande contributo al gruppo Stellantis. Per Fiat il meglio deve ancora venire, c'è una grand considerazione del brand in Stellantis e si vedrà nei prossimi tre anni con l'offensiva dei prodotti che presenteremo. Ci vediamo a luglio del prossimo anno e poi ancora dell'anno successivo" ha affermato Francois.