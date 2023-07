Fitto, 'sulla terza rata stiamo ancora lavorando'

Sulla terza rata "stiamo lavorando", attraverso "un confronto costante con la Commissione Ue, siamo in una fase in cui gli obiettivi da raggiungere erano 55 al 31 dicembre 2022, li abbiamo raggiunti, c'è una valutazione, ci sono aspetti di carattere tecnico e amministrativo che stanno vagliando": lo ha detto il ministro responsabile del Pnrr, Raffaele Fitto, parlando ad un seminario di Legacoop sul piano di rilancio nazionale. Per Fitto il ritardo di cui si parla "è un dato oggettivo", ma "una comparazione con altri Paesi Ue ci aiuta a capire che al momento solo 3 Paesi hanno chiesto la terza rata".