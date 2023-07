Fitto, 'sui tempi Pnrr l'Italia è dentro i termini europei'

Sui tempi della quarta rata Pnrr "se vogliamo stare ai fatti noi siamo dentro i termini europei". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione e in Pnrr, Raffaele Fitto, a margine l'assemblea generale di Confindustria Bari-Bat in corso a Bari, rispondendo alla domanda se l'Italia riuscirà a rispettare i tempi previsti per ottenere la quarta rata. "Ci sono tre Paesi - ha aggiunto - che hanno chiesto la terza rata: Italia, Spagna e Grecia. Quindi non mi sembra che ci sia difficoltà su questo. C'è un approfondimento che per l'Italia" non è quello degli altri Paesi "perché - ha evidenziato - mi piace sottolineare che l'Italia ha il programma più alto di investimenti del Pnrr rispetto agli altri Paesi, a partire dalla Spagna che è il secondo Paese ma ha un programma di un terzo rispetto al nostro, questa è verità". "Ieri - ha concluso - abbiamo presentato le modifiche finalizzate alla soluzione dei problemi esistenti per gli obiettivi al 30 giugno, non voglio farmi trascinare in una polemica tra parti politiche che ritengo molto strumentali ma soprattutto la ritengo non utile all'interesse del nostro Paese quindi proseguiamo a lavorare rispetto alla soluzione dei problemi e il tempo si incaricherà di chiarire le questioni".