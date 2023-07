Enea, in 8 mesi risparmiati 10 miliardi di metri cubi gas

In Italia tra agosto 2022 e marzo 2023 sono stati risparmiati circa 10 miliardi di metri cubi di gas metano pari al 18% in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20% (2 miliardi di metri cubi) la riduzione di 8,2 miliardi di metri cubi fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. È quanto ha calcolato l'Enea, che ha anche evidenziato come la riduzione dei consumi in Italia sia stata superiore alla media Ue.