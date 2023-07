Elkann, per Stellantis in Italia un futuro entusiasmante

"Stellantis ha profonde radici qui in Italia, dove abbiamo un glorioso passato, un forte presente e un futuro entusiasmante". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, presentando al Lingotto la nuova Topolino e la nuova Fiat 600 sulla pista del Lingotto.."E' una serata molto speciale - ha detto Elkann - per noi di Stellantis, siamo molto felici di essere qui al Lingotto, luogo importante del nostro passato, del presente e futuro. Qui sono state prodotte molte nostre auto. La 600 e la Topolino hanno nomi iconici, rappresentano gran parte della nostra eredità, proiettata verso il futuro non solo dell'auto ma della mobilità".