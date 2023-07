Electrolux: due settimane di cassa integrazione a Porcia

Trovato l'accordo per gli ammortizzatori sociali alla Electrolux di Porcia (Pordenone). Il patto siglato tra la multinazionale e i sindacati prevede il ricorso alla cassa integrazione a riduzione oraria nelle ultime due settimane di luglio: si tratta di 6 ore di lavoro e 2 di cassa. Per lo stesso periodo sono state concordate altre 2 o 3 giornate di chiusure collettive. Eventuali ulteriore giornate di cassa integrazione dopo il 31 luglio si articoleranno sull'intera giornata. Restano a disposizione altre 10 settimane di integrazione salariale, ma il loro utilizzo verrà eventualmente deciso in un vertice già programmato per il 2 agosto.