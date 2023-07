Butti incontra Bhatia (Google), focus su IA

Questa mattina, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio, il sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha ricevuto Karan Bhatia, il responsabile degli affari istituzionali di Google. Nel corso della riunione Butti ha illustrato al manager americano le priorità del governo italiano in materia di transizione digitale e i progetti in corso. Al centro della riunione anche il tema dell'intelligenza artificiale. Sono state approfondite le potenzialità di questa tecnologia per favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ed è stata sottolineata da entrambe le parti la necessità di garantire un approccio etico nel suo utilizzo. È stato infine confermato l'impegno ad avviare un confronto periodico per una collaborazione proficua sui temi dell'innovazione tecnologica.