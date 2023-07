Borsa: seduta positiva in Europa, brilla Milano +0,6%

La seduta di Borsa in Europa è giocata in terreno positivo per il quinto giorno consecutivo ma senza verve. Londra è piatta (-0,03%), Parigi sale dello 0,13%, Francoforte dello 0,05%, Madrid dello 0,03% e Milano prende l'allungo in rialzo dello 0,65 per cento. A Piazza Affari guidano il rialzo le banche con Unicredit (+1,2%) e Mediolanum (+1,6%) in testa. Bene anche Pirelli (+1,14%) e Moncler (+1,16%).