Borsa: Milano svetta in Europa, in luce Stellantis

La Borsa di Milano archivia laquarta seduta della settimana in rialzo e con un andamentomigliore, rispetto al resto dei listini europei più cauti.A dettare i tempi della giornata l'inflazione di giugno inSpagna, scesa sotto il 2%, e quella tedesca salita, invece, al6,4%. Sotto la lente dei mercati anche il pil Usa, sopra leattese, e le richieste di sussidi alla disoccupazione, semprenegli Stati Uniti, in flessione.Sul Ftse Mib (+1,05% a 27.928 punti) in evidenza Stellantis(+3,56%) e Tenaris (+2,69%). Tra i bancari bene Banco Bpm(+2,76%) e Unicredit (+2,67%). Buon passo per Mondadori(+2,47%) che migliora le stime e cresce nei fumetti. In rialzoMfe (le azioni A +1,18%, le B +0,57%) nel giorno dell'assembleadi Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi.Cali per Nexi (-1,16%), Hera (-0,88%), Erg (-0,84%), Tim(-0,73%).