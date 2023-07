Borsa: Milano giù, controcorrente soltanto Fineco

Giornata nera a Milano (-2,53%) come per le altre Borse, sorprese dall'esuberante mercato del lavoro americano che fa temere nuove strette sui tassi da parte della Fed per tenere sotto controllo l'inflazione. Della generale ondata di vendite fanno le spese soprattutto Amplifon (-5,61%), Stm (-5,18%) e Prysmian (-3,74%). Nel paniere principale gli unici titoli in rialzo sono Fineco, che vola (+6,03%) e la più timida Saipem (+0,22%). Male Mediolanum (-2,6%) mentre fuori dal gruppo dei big anche le controllate di Fininvest si allineano all'indice, senza scosse dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi che ha peraltro tolto ai titoli ogni residuo appeal speculativo. Mfe nella categoria ha perso il 2,43%, la B il 2,68% e Mondadori ha lasciato sul terreno il 2,56%.