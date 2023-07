Borsa Milano chiude in calo, pesano le banche

La Borsa di Milano chiude in calo la seduta. Il Ftse Mib ha perso lo 0,21% a 28.386 punti. Non sono bastati lo slancio di Saipem (+4,6%) e Nexi (+3,6%) per sostenere il listino mentre hanno pesato le vendite sulle banche. Bper ha perso il 2,25%, Banco Bpm l'1,89% e Unicredit l'1,68 per cento. A fin seduta si è ridimensionato il guadagno di Enel (+1,59%), bene anche Tim (+0,96%). Fuori dal listino principale Mfe (B +3,5% e A +2,5%) si è messa in luce sulle attese per i diritti della serie A di calcio e dopo l'aggiudicazione della America's Cup.