Borsa: Milano (+0,5%) e l'Europa positive dopo Wall Street

Mercati azionari del Vecchio continente in lieve rialzo dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore è quella di Parigi, che sale dello 0,6%, con Milano e Francoforte che crescono di mezzo punto percentuale. In aumento dello 0,4% Londra, dello 0,3% Amsterdam e dello 0,2% Madrid. Tonico, con i listini crescita attorno al punto percentuale, il mercato azionario di Mosca, che non guarda al gas che prosegue nel suo scivolone arrivando a perdere il 7% a 30 euro al Megawattora. Il rublo recupera qualcosa contro l'euro e scambia a quota 99,5 rispetto alla moneta unica europea. Qualche tensione sui titoli di Stato europei e in particolare italiani, con il rendimento del Btp al 4,37% e lo spread nei confronti della Germania a 173 punti base. In questo scenario, in Piazza Affari sempre molto forte Fineco che cresce del 3,4% anche dopo un report positivo di JpMorgan , seguita da Bper in rialzo del 2,4% e Campari dell'1,8%. In linea con il listino generale Tim, in calo di un punto percentuale Nexi. Sempre calmi nel paniere a minore capitalizzazione i titoli Mfe dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi.