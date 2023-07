Borsa: l'Europa sale, scommette sul calo dell'inflazione Usa

Borse europee ancora in rialzo nel giorno in cui verrà reso noto il dato sull'inflazione americana, con gli economisti che si attendono una frenata dal 4% di maggio al 3,1% di giugno. Gli investitori confidano in un raffreddamento dei prezzi e negli effetti che questo dovrebbe avere sulla politica monetaria della Fed, che a fine luglio dovrà decidere se alzare i tassi e continuare nella pausa inaugurata a giugno. A Milano l'indice Ftse Mib sale dello 0,75%, avvicinandosi ai massimi dal 2008 e confermandosi ancora una volta maglia rosa tra le borse continentali. Londra, Francoforte e Parigi avanzano dello 0,4%. In leggero calo i rendimenti dei titoli di Stato, con il Btp decennale che scende al 4,373%, mentre lo spread con il bund tedesco si mantiene attorno ai 176 punti base. Le scommesse su un ammorbidimento della Fed spingono il dollaro ad aggiornare i minimi da oltre due mesi nei confronti dell'euro, con cui scambia a 1,1027. A Piazza Affari brillano Stm (+3,7%), promossa da Jefferies e Akros, e Banco Bpm, che tratta in esclusiva con Fsi per una partnership nel business della monetica, davanti a Mps (+1,8%), Stellantis (+1,4%) e Bper (+1,4%) mentre scivolano Nexi (+2,2%), Erg (-0,9%) e Campari (-0,8%), seguite dalle principali utilities.