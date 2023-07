Borsa: l'Europa peggiora ancora, Milano cede l'1,2%

Le Borse europee peggiorano rispettano ad un avvio già in terreno negativo. I mercati hanno mal digerito i verbali della Fed dai quali emerge una spaccatura interna sul tema del rialzo dei tassi. Gli investitori temono un ulteriore rallentamento della crescita economica a causa di una politica monetaria aggressiva. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0857 sul dollaro mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in rialzo. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,85%. In calo Parigi (-1,3%), Milano (-1,2%), Londra (-0,9%), Madrid (-0,8%) e Francoforte (-0,7%), quest'ultima dopo i dati in crescita dei nuovi ordini dell'industria. Sui principali listini pesa il comparto dell'automotive (-1,1%). Male anche l'energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio in moderato calo. Il Wti cede lo 0,3% a 71,60 dollari al barile e il Brent a 76,33 dollari (-0,4%). Vendite sulle banche (-1,1%) e sulle assicurazioni (-0,5%). Andamento negativo per il comparto tecnologico (-0,8%). Contengono le perdite le utility che si muovono sulla parità (-0,06%) con il prezzo del gas che procede in netto calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,1% a 33,3 euro al megawattora. Seduta in calo per l'oro, bene rifugio per eccellenza, che lascia sul terreno lo 0,4% a 1.919 dollari l'oncia. Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 170 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,21% (+5 punti base). In aumento anche il tasso del Bund tedesco al 2,51% (+4 punti). Nervosi anche i rendimenti dei Paesi 'periferici' con la Spagna al 3,57% (+4 punti) e quello della Grecia al 3,82% (+6 punti).