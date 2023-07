Borsa: l'Europa fiacca, Milano debole con le banche

Le Borse europee si indeboliscono a metà seduta con qualche listino che scivola appena sotto la parità, al pari dei future su Wall Street, oggi chiusa per l'Independence Day. Londra sale dello 0,3%, Francoforte e Milano cedono lo 0,1%, Madrid lo 0,3% mentre Parigi è sostanzialmente invariata. Venduti anche i titoli di Stato dell'Eurozona, i cui rendimenti sono in rialzo: quello del Btp sale di quasi sette punti base al 4,19% mentre lo spread con il Bund tedesco si avvicina a quota 173. A Piazza Affari prese di beneficio sulle banche, con Mps (-1,5%) e Bper (-1,5%) in testa ai ribassi insieme a Banca Generali (-1,1%) e Pirelli (-1%), mentre brillano Saipem (+4,3%), promossa da Redburn, Nexi (+3,3%) ed Enel (+2,2%), sulle voci - peraltro smentite - di un interesse di Repsol per Endesa. Gli investitori, reduci dal lungo rally delle Borse messo a segno nella prima metà dell'anno, restano alla finestra, in una seduta di scambi più rarefatti, in attesa degli indici pmi e dei verbali della Fed che verranno diffusi domani e dei dati sul mercato del lavoro americano di giovedì. Il petrolio arrotonda i rialzi (+1,3%), con il Wti che tratta a 70,74 dollari al barile e il brent a 75,65 dollari, in scia ai tagli annunciati da Russia e sauditi. Il gas avanza dell'1,1% a 34,3 euro al megawattora.