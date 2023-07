Borsa: l'Europa apre in rialzo in attesa dell'inflazione Usa

Avvio di seduta in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che scommettono in una nuova frenata dell'inflazione americana dai dati che verranno diffusi nel primo pomeriggio. A Parigi l'indice Cac 40 avanza dello 0,29% a 7.241 punti, a Francoforte il Dax sale dello 0,33% a 15.842 punti mentre a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,42% a 7.312 punti.