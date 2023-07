La seduta si apre in rialzo per le Borse in Europa. Francoforte sale dello 0,27%, Parigi dello 0,45%, Londra è invariata ma Milano sale dello 0,35 per cento. L'ottimismo è alimentato dalle attese per la nuova stagione di dati trimestrali di bilancio che si sta per aprire ma il mercato guarda anche ai dati chiave sull'inflazione che arriveranno domani dagli Usa.