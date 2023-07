Borsa: Europa chiude in rialzo dopo inflazione e disoccupazione

Le Borse europee chiudono in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street e dopo una serie di dati macro ed in particolare l'inflazione nell'eurozona scesa a giugno al 5,5% e la disoccupazione stabile al 6,5%. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. Archiviano la seduta in terreno positivo Parigi (+1,19%), Francoforte (+1,26%), Londra (+0,8%).