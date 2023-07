Borsa: bene l'Asia malgrado l'indice Caixin, Tokyo +1,7%

Seduta positiva in un buon momento per i mercati anche alla luce della corsa dei tecnologici americani vista venerdì in parallelo coi segnali di rallentamento dell'inflazione Usa. L'indice Caixin pmi della Cina, che si conferma una contrazione, non ha impensierito gli investitori che guardano piuttosto al visita del segretario del Tesoro americano, Janet Yellen, a Pechino questa settimana. Tokyo ha messo a segno un rialzo dell'1,7%, Hong Kong sta guadagnando l'1,8% e Shanghai l'1,23%. Bene anche Seul (+1,49%) In giornata sono attesi i pmi del settore manifatturiero nell'eurozona e in Uk e nellla seconda fase Ism manifatturiero negli Stati Uniti mentre domani Wall Street sarà chiusa per l'Indipendence day.