Borsa: Asia in ribasso con il manifatturiero cinese

Borse di Asia e Pacifico in ribassocon la Cina zavorrata dal terzo calo consecutivo dell'attivitàmanifatturiera. Tokyo cede lo 0,14%. Debole anche Hong Kong(-0,18%) a scambi in corso mentre tengono Shanghai (+0,74%) eShenzhen (+1,2%) .L'Europa è attesa in rialzo così come lo sono i future su WallStreet. Per i macro la lente è sull'inflazione dell'Eurozona peril quale le stime indicano un ulteriore frenata. Tra gli altridati attesi il tasso di disoccupazione tedesco e italiano. DagliStati Uniti l'attenzione maggiore è al il Pce core, ovvero lamisura d'inflazione monitorata dalla Fed.