Borsa: Asia in rialzo, Tokyo aspetta i dati Usa sull'inflazione

Seduta in rialzo per le Borse in Asia, spinte dai tecnologici e in particolare dai titoli del settore semiconduttori. Tokyo resta più cauta degli altri listini (+0,04%) guardando ai dati sull'inflazione americana che saranno diffusi domani, mentre lo yen si rafforza. Shanghai guadagna lo 0,48%, Hong Kong l'1,3% e in Corea l'indice ha chiuso in rialzo dell'1,6 per cento.