Bcc Iccrea: Riccardo Corino nuovo chief business officer

Riccardo Corino è il nuovo chief business officer del gruppo Bcc Iccrea. Lo si legge in una nota secondo cui Corino prende il posto di Luca Gasparini, nominato direttore generale di Bcc Credito Consumo. Avrà l'obiettivo di contribuire a rafforzare il posizionamento commerciale delle 117 Bcc del gruppo attraverso lo sviluppo di nuove strategie e offerte di prodotti e servizi per clientela retail e corporate, anche per il tramite delle società del perimetro diretto, delle strutture interne della capogruppo, delle 6 aree territoriali mercato e delle partnership con soggetti esterni. Riccardo Corino dal 2010 ha ricoperto la carica di direttore generale di Banca d'Alba, oggi tra le più grandi Banche di Credito Cooperativo aderenti al gruppo Bcc Iccrea, con oltre 62.000 soci, 11 miliardi di prodotto bancario, 170 mila clienti e 73 filiali. Sotto la sua direzione, Banca d'Alba ha realizzato un percorso di crescita molto importante e di grande attenzione alla clientela e alla compagine sociale sino a diventare la prima Banca di Credito Cooperativo in Italia per numero di soci. Secondo Mauro Pastore, direttore generale del gruppo Bcc Iccrea. "oggi l'intero gruppo guarda a obiettivi particolarmente ambiziosi sul fronte dello sviluppo delle soluzioni da offrire al mercato e che permettano a ogni Bcc di essere ogni giorno più competitiva nel suo territorio di riferimento, e un manager con l'esperienza di Corino saprà dare il suo contributo di valore".