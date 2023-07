Bankitalia,meno esposti dei clienti ma salgono sui mutui

Scendono gli esposti dei clienti di banche e società finanziarie alla Banca d'Italia nel 2022 ma nei primi mesi dell'anno sono saliti "significativamente" quelli relativi alle richieste di rinegoziazione di mutui ipotecari a tasso variabile, collegate all'incremento dei tassi di interesse. Come si legge nella relazione, presentata in concomitanza con quella dell'Abf (che ha visto anch'esso un calo dei ricorsi), Via Nazionale ha ricevuto lo scorso anno oltre 9200 segnalazioni sui comportamenti di banche e operatori finanziari vigilati. Il calo è pari al 6% ma resta comunque superiore rispetto al quinquennio precedente la pandemia.