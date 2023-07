Banca Generali,la transizione green negli scatti di Guindani

Per sensibilizzare tutti gli stakeholders sul tema della sostenibilità questa volta Banca Generali ha scelto il tema dell'energia pulita e accessibile a tutti. L'energia green è infatti la protagonista dei nuovi scatti del fotografo Stefano Guindani che vanno ad arricchire BG4SDGs - Time to Change, il progetto della terza private bank italiana per approfondire lo stato dell'arte dei 17 obiettivi dell'Agenda Onu 2030. Il fotografo si è recato negli Stati Uniti, in Minnesota, presso il Parco Solare di Aurora - il più grande impianto fotovoltaico in Nord America (di proprietà del gruppo italiano Enel) - per raccontare la situazione relativa al Sustainable Development Goal numero 7 che riguarda proprio la transizione energetica e l'efficienza degli impianti al fine di garantire servizi green accessibili per tutti. E' il sedicesimo e penultimo capitolo del progetto di Banca Generali.. "Nel contesto dell'obiettivo numero 7, che mira ad assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili e sostenibili, le fattorie Aurora di Enel in Minnesota rappresentano un esempio concreto di innovazione e attenzione ad un futuro miglior", ha dichiarato Stefano Guindani, fotografo e curatore del progetto "Queste centrali solari agro-fotovoltaiche combinano la produzione di energia solare con agricoltura, allevamento e apicoltura, creando un circolo virtuoso in cui diverse forme di produzione si supportano reciprocamente".