Aumentano i Comuni rifiuti-free, il Sud cresce

In Italia aumentano i Comuni "liberi" dai rifiuti: nel 2022 sono saliti a 629 (+39 rispetto alla precedente edizione) quelli in cui la produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chilogrammi. Il numero più alto finora raggiunto nell'ambito dell'iniziativa. Non si arresta la crescita del Sud Italia con 176 Comuni rifiuti-free (il 28%, +11) ma il primato resta del Nord con 423 (il 67,2%, +32 nuovi Comuni). Il Centro è fanalino di coda con 30 Comuni (solo il 4,8% e -2 virtuosi). E' quanto emerge dalla 30/a edizione di "Comuni Ricicloni", lo storico dossier di Legambiente che fa il punto, premiando i risultati più virtuosi, sull'impegno degli italiani e delle singole comunità nella raccolta differenziata per un corretto smaltimento dei rifiuti. La maggior crescita si registra in Sicilia che che vede più che raddoppiare il numero di Comuni rifiuti-free (da 9 a 23) e la Sardegna che lo triplica (da 10 a 30) e si aggiudica il primo posto nella classifica "Cento di questi Consorzi" sotto i 100mila abitanti con la Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai. Il Piemonte passa da 18 a 49 Comuni e il Veneto, dopo l'arresto dello scorso anno, aggiunge 18 Comuni arrivando a 169 Comuni rifiuti-free. Peggiorano le performance in graduatoria di Abruzzo (-7 Comuni), Lombardia (-21) e Campania (-20). Rispetto a quest'ultima la diminuzione consistente è imputabile alla incompletezza di alcuni dati messi a disposizione da Arpa Campania, perciò utilizzabili solo in piccola parte.