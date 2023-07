Ania,serve protezione contro i rischi climatici,noi ci siamo

"Il cambiamento climatico non è più semplicemente un rischio, ma una realtà": è il monito lanciato dalla presidente dell'Ania Maria Bianca Farina, precisando che l'Italia ha "bisogno di protezione dai rischi" e a autorità e governo dice che "noi ci siamo". Parlando dei costi delle catastrofi, ha ricordato che "se si includono anche i terremoti, la quota di danni assicurati in Italia non supera oggi il 14% del totale: è di gran lunga il dato più basso fra i principali paesi europei". Quindi, è "chiara la strada da intraprendere": un sistema pubblico-privato fondato su mutualizzazione dei rischi e prevenzione. "In un 2022 particolarmente complesso le compagnie di assicurazione hanno confermato la loro solidità", ha aggiunto Farina, all'assemblea dell'associazione precisando, tuttavia, che la redditività si è ridotta: "Nei rami danni, nonostante la crescita della raccolta, si sono sentiti gli effetti dell'inflazione che ha provocato un aumento delle componenti di costo". Lo scorso anno gli investimenti sono stati pari a 900 miliardi e "gli indici di solvibilità sono rimasti pressoché stabili a livelli di assoluta sicurezza: due volte e mezzo i minimi di legge, in linea con la media europea". L'Italia, comunque, è ancora sottoassicurata. "L'incidenza dei premi danni non auto sul Pil - ha osservato Farina - è ancora pari all'1,1%, rispetto alla media europea del 2,3%". Quanto al 2023 "il primo trimestre ha confermato l'evoluzione positiva dei premi danni non auto, in aumento dell'11,4% rispetto allo stesso periodo del 2022". Infine "l'intelligenza artificiale, a cui sono e saranno sempre più ispirati i nostri progetti innovativi, potrà essere motore dello sviluppo e del rilancio del nostro Paese. Il settore assicurativo, infatti, potrà rappresentare un importante punto di riferimento e un determinante volano di cambiamento", sono state le parole di Farina all'assemblea dell'associazione, nella Capitale.