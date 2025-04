La Ue prepara una multa di un miliardo per X di Elon Musk. Risposta ai dazi?

Roma, 4 aprile 2025 – La autorità europee stanno preparando una sanzione per oltre un miliardo di dollari a X (il social network di Elon Musk) per aver infranto la legge contro i contenuti illeciti e la disinformazione. Le multe – riporta il New York Times – potrebbero essere annunciate in estate e sono destinate ad aumentare la tensione fra gli Stati Uniti e l'Europa.

Colpendo X, infatti, Bruxelles colpisce Elon Musk, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump. Oltre alla multa le autorità europee sarebbero intenzionate a chiedere alla piattaforma social alcune modifiche al suo servizio.

Elon Musk patron di X è uno dei collaboratori più stretti di Donald Trump

Bruxelles sta ancora valutando l'ammontare esatto della sanzione da imporre, tenendo in considerazione i rischi di uno scontro con il presidente americano nel mezzo delle controversie già esistenti sui dazi e la guerra in Ucraina.

Funzionari europei hanno comunque precisato con il New York Times che l'indagine su X procede indipendentemente dalle trattative per i dazi annunciati da Trump.

L'obiettivo delle autorità è quello di fare di X un esempio per scoraggiare altre aziende a violare la legge. La porta per un accordo fra l'Ue e X resta comunque ancora aperta: un'intesa è possibile se la piattaforma accettasse di adottare modifiche in grado di rispondere ai timori delle autorità. "Abbiamo sempre applicato e continueremo ad applicare le nostre leggi in modo equo e senza discriminazioni nei confronti di tutte le aziende che operano nell'Ue, nel pieno rispetto delle regole globali”, ha affermato un portavoce della commissione europea con il New York Times senza menzionare X.