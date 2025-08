La Ue congela i controdazi. Prodotti-chiave sotto la lente: al via le trattative coi singoli Stati

Roma, 5 agosto – Bruxelles, come annunciato, sospende per sei mesi il pacchetto dei controdazi da 93 miliardi di euro predisposto prima dell’accordo scozzese. Era un atto dovuto, ma l’enfasi della Commissione sul congelamento delle ritorsioni è finalizzata a ammorbidire Donald Trump nella partita negoziale delle esenzioni rispetto alla tariffa generalizzata del 15 per cento.

La novità, però, è che cominciano a muoversi anche i singoli Paesi europei: da Viktor Orban (“L’Ungheria si difenderà da sola”) al Ministro delle Finanze tedesco (volato in America per trattare sull’acciaio), fino a Giorgia Meloni, sono cominciate le grandi manovre per ottenere sconti sui prodotti-chiave di ogni Stato. E non a caso ieri la premier ha annunciato uno scudo ad hoc sull’agroalimentare con in primo piano il settore vitivinicolo, per arrivare addirittura a dazi zero.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen

Controdazi congelati

La Commissione non ha alcuna intenzione di rinfocolare la tensione con Washington ma si aspetta “un gesto” dalla controparte americana sui cosiddetti prodotti strategici. La trattativa resta in salita e sono in pochi, a Bruxelles, a pensare che possa concludersi positivamente nel giro di pochi giorni. È tutta di là da venire anche la “dichiarazione congiunta".

Dall’altra parte il presidente americano non perde occasione per rivendicare la sua strategia delle tariffe. Le "centinaia di miliardi di dollari” generati dai dazi serviranno a ridurre il debito pubblico ma ha ipotizzato anche una “distribuzione o un dividendo per i cittadini del nostro Paese, per le persone a medio e basso reddito”. E, del resto, da Bruxelles Ursula von der Leyen insiste nella difesa dell’intesa.

Il nodo esenzioni

Con la tariffa del 15% “l’Ue ottiene un immediato sgravio tariffario rispetto alle tariffe annunciate dagli Usa il 2 aprile. Gli altri elementi dell’accordo devono ora essere attuati dagli Stati Uniti”, spiega Olof Gill, uno dei portavoce dell’esecutivo comunitario. Il nodo, a questo punto, riguarda il negoziato sulle esenzioni.

A Bruxelles si aspettano che gli Usa riducano dal 27,5% al 15% i dazi sulle auto e benedica l’intesa sulle quote di import che toglierebbe il comparto dell’acciaio e dell’alluminio dal fatale 50% imposto nei mesi scorsi dalla Casa Bianca. Parallelamente l’Unione europea punta alla messa a punto di quelle esenzioni - dagli aerei, ai farmaci, agli alcolici - che renderebbero meno drastica l’intesa con gli Usa.

Agroalimentare e vino

Il settore agroalimentare e, soprattutto, il comparto vitivinicolo sono al centro della strategia italiana di reazione. I dazi in questi ambiti sono quelli generalizzati del 15 per cento, con variabili interne che portano il Parmigiano al 10 (con una riduzione rispetto a oggi) e altri prodotti fino al 20 e oltre.

Ma la premier punta più in alto. Interviene a sorpresa al ‘Tavolo del Vino’ a Palazzo Chigi e promette uno scudo del governo per difendere questo prodotto, considerato “non rimpiazzabile”. In questo contesto ribadisce l’importanza di iniziative atte a spiegare anche agli americani che c’è una serie di prodotti che “difficilmente può essere rimpiazzata da produzioni nazionali”. “Questo vale molto per alcuni prodotti italiani, anche per quello del vino”, rimarca.