New York, 21 settembre 2018 - Secondo Bloomberg il gruppo americano Uber starebbe valutando l'acquisizione della società di consegne pasti a domicilio Deliveroo. Trattative da diversi miliardi di dollari sarebbero già in corso, secondo quanto riporta l'agenzia statunitense. L'acquisizione, se dovesse concretizzarsi, porterebbe Uber a dominare il mercato delle consegne di generi alimentari in Europa. Nessun commento da parte delle due aziende, ma i colloqui potrebbero fallire, in parte perché Deliveroo e i suoi investitori sarebbero riluttanti a rinunciare all'indipendenza della società.

Fondata a Londra nel 2013, startup britannica Deliveroo conta circa 35.000 corrieri che lavorano in 12 paesi e in 4 continenti. Invece Uber, un'azienda fondata a San Francisco nel 2009, fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso una app che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti. La società opera in 77 nazioni e in più di 600 città in tutto il mondo.