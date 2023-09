Su Twitter X arrivano le videochiamate: ecco come funzionano

Roma, 1 settembre 2023 – Su Twitter, oggi X, arrivano chiamate e videochiamate. È quanto affermato da Elon Musk con un post con cui aggiorna suoi utenti sugli ultimi sviluppi che stanno coinvolgendo il social.

Elon Musk e il suo X

A quanto pare, la nuova funziona consentirà agli utenti di chiamare i propri follower senza usare un numero di telefono. Ecco cosa sappiamo.

Video & audio calls coming to X: - Works on iOS, Android, Mac & PC - No phone number needed - X is the effective global address book That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Videochiamate su X (Twitter): come funzionano

A spiegare come funzionerà lo strumento di chiamata è lo stesso Elon Musk con un post pubblicato sulla piattaforma. “Sono in arrivo chiamate e videochiamate su X - scrive il patron - funzioneranno su iOS, Android, Mac e PC; non serve nessun numero di telefono, X è la rubrica globale più potente”. Non è la prima volta che sentiamo parlare di videochiamate su Twitter. Già qualche settimana fa, il product designer dell’azienda Andrew Conway aveva condiviso sul social degli screenshot che mostravano la nuova funzionalità in azione. E, stando alle immagini pubblicate da Conway, le opzioni di chiamata audio e video si dovrebbero trovare in alto a sinistra nella schermata Direct Message. Dal post in questione l’interfaccia appare minimale, pulita e intuitiva. Il video occupa tutto lo schermo, come in una normale videochiamata su Whatsapp; eccetto il piccolo rettangolo in alto e i vari pulsanti per l’attivazione di microfono e telecamera.

Le chiamate saranno gratuite?

Ancora si sa poco riguardo la nuova funzionalità. Al momento non sappiamo quando sarà possibile chiamare su X, né se avrà un costo. Considerando le ultime modifiche apportate da Musk, non stupirebbe se le chiamate fossero a pagamento e dunque unite all’abbonamento di Twitter Blue (che in Italia costa 9,76 euro al mese). Ad ogni modo, quello di Musk è un altro passo verso la realizzazione del suo progetto di trasformazione di Twitter. Nella sua visione, infatti, X è destinata a diventare un’app multifunzionale, dove sarà possibile videochiamare, chattare, svolgere servizi bancari e molto altro.