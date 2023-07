Il nuovo logo di Twitter: una X al posto dell’uccellino. La rivoluzione di Elon Musk

Roma, 24 luglio 2023 – Il nuovo logo di Twitter è operativo. Una X maiuscola al posto dell'uccellino blu è la scelta voluta da Elon Musk, che nell'ultimo weekend aveva annunciato la decisione di cambiare il corso del social network. Addio quindi all'uccellino blu che aveva caratterizzato Twitter fin dal 2006, anno della sua nascita: di fatto non si cinguetterà più. Musk, che ha già detto come i tweet non esisteranno più e che da ora in poi tutti i post si chiameranno X, punterà ora a utilizzare Twitter con il nuovo logo X per i pagamenti digitali e in generale i servizi bancari.

Musk questa mattina ha dato via al nuovo corso di Twitter pubblicando sullo stesso social network una foto del logo X proiettato sul palazzo sed e del quartier generale dell'azienda. Il patron di Tesla è stato di parola: aveva infatti detto che, nel caso in cui i suoi designer fossero riusciti a concludere la grafica del nuovo logo che lui voleva, Twitter avrebbe subito voltato pagina, inaugurando una nuova stagione. E così è stato.

Il nuovo logo X di Twitter proiettato sul quartier generale dell'azienda

La lettera X è da sempre nel cuore di Musk. Fra le attività del miliardario infatti che SpaceX, il colosso dello spazio. Ad aprile scorso poi Elon, dopo aver comprato Twitter per 44 miliardi di ndollari, aveva cambiato il nome de gruppo in 'X Corp, società non quotata che ha base in Nevada, e non più in Delaware, stato dove fino a poco tempo fa Twitter era domiciliato.

Il rebranding del'azienda, che secondo la ceo Linda Yaccarino sarà trainato anche dall'intelligenza artificiale, punta a un rilancio ed ha fra i principali obiettivi quello di stimolare una nuova raccolta pubblicitaria, più remunerativa. Dopo l'acquisto da parte di Musk infatti Twitter ha perso molta pubblicità. La stessa Yaccarino ha parlato delle possibilità illimitate di X: “Sarà la piattaforma in grado di fornire tutto - ha scritto in una serie di post -. Non vedo l'ora di lavorare con i nostri team e ognuno dei nostri partner per portare X nel mondo. È una cosa eccezionalmente rara, nella vita o negli affari, avere una seconda possibilità per fare un'altra grande impressione. Twitter ha fatto una grande impressione e ha cambiato il modo in cui comunichiamo. Ora, X andrà oltre. X è lo stato futuro dell'interattività illimitata, incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti/attività bancarie, che crea un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità. Alimentata dall'intelligenza artificiale, X ci collegherà tutti in modi che stiamo appena iniziando a immaginare”.