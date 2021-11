New York, 29 novembre 2021 - Jack Dorsey sta per laciare la guida di Twitter, scrive la Cnbc. Il giornale Usa cita alcune fonti vicine al manager che sarebbe per annunciare la decisione di farsi da parte. Al momento però neanche il network statunitense può indicare un successore nel ruolo di amministratore delegato.

E la notizia, anche se non confermata, sta facendo volare il titolo del social network a Wall Street. All'avvio delle contrattazioni i titoli di Twitter sono arrivati a guadagnare il 10%. Poi sono stati sospesi.

Dorsey è Ceo anche di Square, la sua azienda di pagamenti digitali. Nel 2006 ha fondato Twitter, è stato Ceo della società fino al 2008 prima di essere estromesso dal ruolo. Poi nel 2015 è tornato a Twitter sempre come Ceo, dopo le dimissioni di Dick Costolo. Di recente gli era già stato chiesto di farsi da parte di Elliott Management, azionista di Twitter, contrario al fatto che Dorsey dovesse gestire entrambe le società quotate in Borsa.