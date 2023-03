Twitter, Elon Musk licenzia ancora. Il taglio dei dipendenti prosegue

Twitter, hacker ruba dati e ricatta Elon Musk: 200mila dollari per non venderli

Roma, 9 gennaio 2023 - Elon Musk non si ferma e prosegue nel suo “taglio di dipendenti” di Twitter. Gli ultimi in ordine di tempo ad essere colpiti dalla scure del tycoon sarebbero, come riporta Bloomberg, alcuni impiegati delle sedi di Dublino e Singapore del social network. E mentre proseguono i problemi finanziari di Twitter, con il mancato pagamento anche dell’affitto della sede di San Francisco, Elon Musk annuncia con un tweet le prossime funzionalità in arrivo.

I problemi finanziari di Twitter e i licenziamenti

Dopo gli ultimi tagli al personale di Twitter i dipendenti effettivi su cui dovrebbe contare il social network sarebbero circa 2000. Un numero esiguo considerando la mole di lavoro che grava ogni giorno per tenere in piedi la piattaforma. I tagli, inoltre, riguarderebbero ancora la parte relativa alla moderazione e la disinformazione sul social, con i relativi rischi per quel che riguarda la sicurezza dei tweet e la diffusione di odio, razzismo e violenza nei suoi contenuti.

Secondo Ella Irwin, VP Product, Trust and Safety di Twitter, intervistata da Bloomberg, non esistono (nonostante i tagli al personale) ruoli scoperti grazie a una riorganizzazione dei dipendenti, adesso dirottati posti chiave dell’azienda e spostati da ruoli nei quali non serviva un supporto continuo.

Ad allungare l’ombra sul social network di Musk arriva la notizia, riportata sempre da Bloomberg, che la Columbia Reit, proprietaria dell’immobile di San Francisco che ospita la sede di Twitter, avrebbe richiesto il pagamento della rata per il contratto in locazione ancora non saldata e pari a 136.250 dollari. Il New York Times riporta che sarebbe stato lo stesso Elon Musk a chiedere la sospensione del pagamento degli affitti per tutte le sedi di Twitter nel resto del mondo.

Le nuove funzionalità di Twitter

Nel bel mezzo dei problemi finanziari, Elon Musk rilancia e tramite il suo profilo ufficiale annuncia nuove funzioni per la sua piattaforma social. La novità più importante dovrebbe arrivare a inizio febbraio e consentirà agli utenti di postare tweet più lunghi di 280 caratteri. In arrivo anche lo swipe a destra e sinistra per spostarsi nelle tab di utenti raccomandati e seguiti (in arrivo già questa settimana) e un nuovo tasto “preferiti” che comparirà accanto a quelli “rispondi” e “retweet” e sarà rilasciato la prossima settimana con uno dei prossimi aggiornamenti dell’app.